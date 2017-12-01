Antrenördü rallici oldu

PORTO, Chelsea ve Tottenham'ın eski Teknik Direktörü, Çin'de Şanghay'ı çalıştıran Andre Villas-Boas sürpriz bir kariyer kararı aldı. Çin kulübü Boas'la yollarını ayırdığını duyururken, 40 yaşındaki teknik adamın kariyerine yarış pilotu olarak devam etme kararı aldığı ve Dakar Rallisi'ne katılacağı kaydedildi.