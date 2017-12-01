 Antrenördü rallici oldu – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Antrenördü rallici oldu

    Antrenördü rallici oldu
    PORTO, Chelsea ve Tottenham'ın eski Teknik Direktörü, Çin'de Şanghay'ı çalıştıran Andre Villas-Boas sürpriz bir kariyer kararı aldı. Çin kulübü Boas'la yollarını ayırdığını duyururken, 40 yaşındaki teknik adamın kariyerine yarış pilotu olarak devam etme kararı aldığı ve Dakar Rallisi'ne katılacağı kaydedildi.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:38
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