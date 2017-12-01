 12 yaşındaki Efe 29. madalyasını kazandı – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    12 yaşındaki Efe 29. madalyasını kazandı

    12 yaşındaki Efe 29. madalyasını kazandı

    Buz pateni sporcusu 12 yaşındaki , kariyerinde 29. madalyasına ulaştı.

    İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Slovenya'da 12 ülkeden 307 sporcunun yarıştığı Skate Celje yarışmasında mücadele eden 12 yaşındaki Efe'nin "Basic Novice A" kategorisinde altın madalya kazandığı belirtildi.

    Kariyeri boyunca katıldığı her yarışmada derece alan başarılı sporcunun 25'i altın olmak üzere 29 madalyasının olduğu bildirildi.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    12 yaşındaki Efe 29. madalyasını kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN