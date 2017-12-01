12 yaşındaki Efe 29. madalyasını kazandı
Buz pateni sporcusu 12 yaşındaki Efe Çetiz, kariyerinde 29. madalyasına ulaştı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Slovenya'da 12 ülkeden 307 sporcunun yarıştığı Skate Celje yarışmasında mücadele eden 12 yaşındaki Efe'nin "Basic Novice A" kategorisinde altın madalya kazandığı belirtildi.
Kariyeri boyunca katıldığı her yarışmada derece alan başarılı sporcunun 25'i altın olmak üzere 29 madalyasının olduğu bildirildi.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:17
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Bongonda yedekliğe isyan etti
Toplam 4
Yorum
bongonda oyuna sadece girdi,sonra maçı bitirdi, küstüm dedi :) demekki eksiği var, gelen giden oynatmıyor
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Fofana hamlesi
Toplam 1
Yorum
selim Gidip canli 2-3 macini izlemeye ne gerek var adamlar malini satmak icin iyi yaptigi hareketlerin kesintilerini hazirliyor oyurdugunuz yerd
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Fenerbahçe'de forvet çıkmazı
Toplam 2
Yorum
başkan ben
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