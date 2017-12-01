12 yaşındaki Efe 29. madalyasını kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Slovenya'da 12 ülkeden 307 sporcunun yarıştığı Skate Celje yarışmasında mücadele eden 12 yaşındaki Efe'nin "Basic Novice A" kategorisinde altın madalya kazandığı belirtildi.

Kariyeri boyunca katıldığı her yarışmada derece alan başarılı sporcunun 25'i altın olmak üzere 29 madalyasının olduğu bildirildi.