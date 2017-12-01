12 yaşında 25. altın madalya
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin buz patenindeki yeni yıldızı Efe Çetiz, kariyerine bir altın madalya daha ekledi. 12 yaşındaki Efe, Slovenya’da yapılan ve 12 ülkeden 307 sporcunun yarıştığı Skate Celje Yarışmasında şeref kürsüsünün en üst basamağına çıktı.
Kariyeri boyunca katıldığı her yarışmada derece alarak başarı basamaklarını bir bir tırmanan 12 yaşındaki Efe Çetiz'in topladığı 29 madalyadan 25'i altın.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:31
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Hep destek tam destek!
Toplam 2
Yorum
adalet Aykuta destek olmaya mecbursun.Kasa tamtakır.Eskisi gibi olsaydı ilk 6 hafta sonunda işine son verirdin.Ama taraftar gereğini yapacak.
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''Laf dinlemiyor''
Toplam 4
Yorum
adalet Her sporun başında disiplin gelir.Disipline uymadığın zaman başarılı olman mümkün değil.Türk sporcusunun en büyük sorunu disiplinli olmak.
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Futbol Maçı
Toplam 160
Yorum
celil memmedli en iyi takim italya cok iyi oynuyorlar
12 yaşında 25. altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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