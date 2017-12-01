 12 yaşında 25. altın madalya – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    12 yaşında 25. altın madalya

    12 yaşında 25. altın madalya

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin buz patenindeki yeni yıldızı , kariyerine bir altın madalya daha ekledi. 12 yaşındaki Efe, Slovenya’da yapılan ve 12 ülkeden 307 sporcunun yarıştığı Skate Celje Yarışmasında şeref kürsüsünün en üst basamağına çıktı.

    Türkiye, buz pateninde yıllardır özlemini duyduğu başarılara İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetiştirdiği sporcularla ulaşıyor. "Basic Novice A Boys" kategorisinde yarışan İzmirli , Slovenya'da düzenlenen uluslararası yarışmada altın madalyayı kazanarak bayrağımızı göndere çektirdi. Celje şehrinde düzenlenen ve 12 ülkeden 307 sporcunun mücadele ettiği Skate Celje Yarışmasında başarılı bir performans sergileyen , "Basic Novice A Boys" kategorisinde ülkemize altın madalyayla döndü.

    Kariyeri boyunca katıldığı her yarışmada derece alarak başarı basamaklarını bir bir tırmanan 12 yaşındaki Efe Çetiz'in topladığı 29 madalyadan 25'i altın.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:31
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