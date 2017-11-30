Şampiyonlar Büyükşehir'de
Kayseri’nin gururu olan şampiyon kardeşler Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Gizem ve Demir Elmaağaçlı’yı Kayseri’ye yaşattıkları şampiyonluklar için tebrik eden Başkan Çelik, başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri'nin adını ulusal ve uluslararası alanda duyuran başarılı sporcuları şehir adına tebrik etti. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çelik, "Meclis üyelerimizin oy birliğiyle aldığımız kararla ilimize uluslararası derece getiren tüm sporcularımızı ödüllendirelim istedik. Birinciye 30 altın, ikinciye 20 altın, üçüncüye 10 altın veriyoruz. İlimize katıldığınız bu madalyalardan dolayı size teşekkür ediyoruz" dedi.
Başkan Çelik, şampiyon kardeşleri kazandıkları madalyalar ölçüsünde altınla ödüllendirdi ve başarılarının devamı temennisinde bulundu.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:01
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Talisca mı Ozzy mi?
Toplam 9
Yorum
hahan talisca yi artik begenmiyorum oyun oynamiyor.
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Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı!
Toplam 5
Yorum
beşiktaş beşiktaş niye sosa ya mahkum olsun. bu haberi yapan arkadaşın futbol bilgisi yok heralde. beşiktaş sosayı aldığının 2.5 katı fazlasına sattı
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Ekici yine sakatlandı
Toplam 17
Yorum
gerçek!!! Fenere gelip yatmak gerçeğini görüyoruz. Geldiğinden beri hiçbir katkısı yok inşallah paralarını bunları düşünerek harcıyodur !!!
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