 Bakan Bak, genç badmintoncuları tebrik etti – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Bakan Bak, genç badmintoncuları tebrik etti

    Bakan Bak, genç badmintoncuları tebrik etti

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Bak, Çekya'da gerçekleştirilen organizasyonda, Zehra Erdem ile Bengisu Erçetin'in çiftlerde şampiyonluğa ulaşması, Zehra Erdem'in teklerde kazandığı bronz madalya ve Türkiye'nin takım halinde elde ettiği ikinciliği, yayımladığı mesajla kutladı.

    Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Çekya'da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek bizleri gururlandıran Zehra Erdem ile Bengisu Erçetin'i yürekten kutluyorum. Şampiyonada çiftler kategorisinde rakiplerine karşı üstün performans göstererek altın madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyor, elde edilen bu başarıda emeği geçenlere, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:14
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