 Antrenör kadın kılığına girdi – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Antrenör kadın kılığına girdi

    Antrenör kadın kılığına girdi

    İran'da kadın sporcuların katılımıyla düzenlenen uluslararası bir turnuvada dikkat çekici bir olay yaşandı. Kadın müsabakalarında erkeklerin salona girmesinin yasak olduğu ülkede, Taylandlı antrenör ilginç bir yönteme başvurarak başını eşarpla kapatıp salona girdi.

    İran'ın Gorgan kentinde 10 takımın katılımıyla düzenlenen 5. Asya Kadınlar Kabaddi Şampiyonası'nda Tayland takımının erkek antrenörü salona girebilmek için başını eşarpla kapattı.

    Olayın fark edilmesi üzerine antrenör salondan apar topar dışarıya çıkartıldı.

    İran medyasında yayınlanan fotoğraflarda Taylandlı antrenörün en az iki kez bu yönteme başvurduğu görülüyor.

    İran Kabaddi Federasyonu, yaşanan olaydan dolayı İran halkından özür dileyerek ilgili antrenör hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

    Hindistan kökenli olduğu düşünülen spor türü Kabaddi, Türkiye'de pek tanınmasa da Asya ülkelerinde yaygın şekilde oynanıyor.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antrenör kadın kılığına girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.