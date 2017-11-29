Antrenör kadın kılığına girdi
İran'da kadın sporcuların katılımıyla düzenlenen uluslararası bir turnuvada dikkat çekici bir olay yaşandı. Kadın müsabakalarında erkeklerin salona girmesinin yasak olduğu ülkede, Taylandlı antrenör ilginç bir yönteme başvurarak başını eşarpla kapatıp salona girdi.
İran'ın Gorgan kentinde 10 takımın katılımıyla düzenlenen 5. Asya Kadınlar Kabaddi Şampiyonası'nda Tayland takımının erkek antrenörü salona girebilmek için başını eşarpla kapattı.
Olayın fark edilmesi üzerine antrenör salondan apar topar dışarıya çıkartıldı.
İran medyasında yayınlanan fotoğraflarda Taylandlı antrenörün en az iki kez bu yönteme başvurduğu görülüyor.
İran Kabaddi Federasyonu, yaşanan olaydan dolayı İran halkından özür dileyerek ilgili antrenör hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Hindistan kökenli olduğu düşünülen spor türü Kabaddi, Türkiye'de pek tanınmasa da Asya ülkelerinde yaygın şekilde oynanıyor.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:55
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