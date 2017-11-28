2020 Tokyo'nun filizleri TOHM'da yeşeriyor
2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almayı hedefleyen milli sporcuların büyük bir bölümü, antrenmanlarını Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) yapıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan merkezler, Ankara, Adana, Antalya, Artvin, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Rize, Sakarya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 20 kentte faaliyet gösteriyor.
Atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, buz pateni, cimnastik, curling, eskrim, güreş, halter, judo, kano, kayak, kürek, tekvando, tenis, okçuluk ve yüzmenin yer aldığı 18 olimpik branşta, 938 sporcu TOHM'da çalışıyor.
2016 Rio Olimpiyatları'na 16 kota
Olimpiyatlarda yarışabilecek sporcular yetiştirmek amacıyla kurulan TOHM'da antrenman yapanlardan 16'sı, Türkiye'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil etti. Türkiye, Rio 2016'da 103 sporcuyla yer aldı.
Kadın güreşinde 5, halterde 3, atıcılıkta 2, atletizm, cimnastik, judo, okçuluk, yüzme ve bisiklette birer olmak üzere 16 sporcu, Rio 2016'da milli formayı giydi.
Olimpik havuza 125 sporcu
2020 Tokyo Olimpiyatları için oluşturulan olimpik sporcu havuzuna, şu ana kadar TOHM'dan 125 sporcu girmeye hak kazandı.
2020 ve 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak ve madalya kazanabilecek sporcular yetiştirmek amacıyla hazırlanan proje doğrultusunda, TOHM'larda akademik danışmanlar ve tecrübeli antrenörler nezaretinde bilimsel temellere dayanan antrenman programları uygulanıyor.
Merkezlerde, branşlarında uzman 205 antrenör, 938 sporcuyu olimpiyatlarda yer alabilmeleri için hazırlama görevini üstlenmiş durumda bulunuyor.
Türkiye genelindeki TOHM'larda faaliyet gösterilen branşlar ve sporcu sayıları şöyle:
|İL
|TOPLAM SPORCU
|BRANŞ
|BRANŞ TOPLAMI
|ADANA
|33
|ATLETİZM
|9
|KANO
|9
|KÜREK
|9
|YÜZME
|6
|ANKARA
|229
|ATICILIK
|17
|ATLETİZM
|24
|BOKS
|30
|CİMNASTİK
|12
|ESKRİM
|24
|HALTER
|18
|JUDO
|31
|TEKVANDO
|21
|TENİS
|21
|YÜZME
|31
|ANTALYA
|19
|ATLETİZM
|0
|BİSİKLET
|3
|OKÇULUK
|16
|ARTVİN
|12
|KANO
|12
|BOLU
|13
|CİMNASTİK
|13
|BURSA
|69
|ATLETİZM
|13
|GÜREŞ
|26
|TEKVANDO
|5
|YÜZME
|25
|DİYARBAKIR
|7
|ATICILIK
|7
|EDİRNE
|21
|GÜREŞ
|21
|ERZURUM
|29
|ATLETİZM
|8
|BUZ PATENİ
|10
|CURLING
|0
|KAYAK
|11
|GAZİANTEP
|39
|ATLETİZM
|7
|HALTER
|23
|TEKVANDO
|9
|İZMİR
|66
|ATLETİZM
|19
|CİMNASTİK
|25
|TEKVANDO
|20
|TENİS
|2
|K.MARAŞ
|39
|GÜREŞ
|39
|KAYSERİ
|38
|ATLETİZM
|6
|TEKVANDO
|4
|YÜZME
|28
|KOCAELİ
|41
|ATICILIK
|6
|ATLETİZM
|4
|ESKRİM
|2
|JUDO
|29
|KONYA
|57
|ATICILIK
|1
|ATLETİZM
|3
|BİSİKLET
|6
|HALTER
|11
|JUDO
|20
|TEKVANDO
|16
|MERSİN
|23
|ATICILIK
|7
|ATLETİZM
|7
|ESKRİM
|0
|TENİS
|9
|RİZE
|45
|GÜREŞ
|33
|KANO
|12
|SAKARYA
|32
|GÜREŞ
|0
|KANO
|12
|KÜREK
|20
|SAMSUN
|67
|ATLETİZM
|7
|JUDO
|31
|OKÇULUK
|13
|TEKVANDO
|16
|TRABZON
|59
|ATLETİZM
|8
|BOKS
|12
|JUDO
|18
|TENİS
|6
|YÜZME
|15
|TOPLAM
|938
|938
TOHM'ların en yoğunu Ankara
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin ana üssü konumunda bulunan Ankara'da geleceğin olimpiyat şampiyonlarına destek vermek amacıyla ?yoğun bir çalışma yürütülüyor.
Eryaman'da 80 dönüm arazi üzerine kurulan merkezde 200 yataklı otel, 90 kişilik yemekhane, ferdi sporlara ait salon, 10 kulvarlı, 401 koltuk kapasiteli tribüne sahip olimpik yüzme havuzu yer alıyor.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) standartlarına uygun saha, paralimpik ve olimpik standartlara uygun atış poligonlarının yer aldığı tesiste, 2 eğitim salonu, kafeterya, konferans salonu, VIP dinlenme salonu, 2 sauna, oyun salonu (bilardo, internet), ferdi sporlar salonu (güreş, judo, eskrim, boks, halter, boks, tekvando), kondisyon salonu, 50 metre 10 yollu ve 25 metre 5 yollu ateşli silahlar atış poligonu, 4 kulvarlı 80 metre uzunluğunda kapalı atletizm alanı, uzun atlama kum havuzu, parke zeminli spor salonu ve bin 470 metre uzunluğunda sentetik yüzeyli yürüyüş parkuru bulunuyor.
Ankara TOHM'da atletizm, cimnastik, halter, tenis, eskrim, boks, yüzme, atıcılık, tekvando ve judo branşlarında 229 sporcu, 41 antrenör yönetiminde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
|BRANŞLAR
|BRANŞ TOPLAMI
|ANTRENÖR
|OLİMPİK SPORCU HAVUZU
|ATLETİZM
|24
|10
|5
|CİMNASTİK
|12
|6
|2
|HALTER
|18
|4
|1
|TENİS
|21
|2
|ESKRİM
|24
|3
|4
|BOKS
|30
|3
|3
|YÜZME
|31
|4
|2
|ATICILIK
|17
|2
|TEKVANDO
|21
|3
|2
|JUDO
|31
|4
|TOPLAM
|229
|41
|19
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:43
-
Galatasaray'da derbi öncesi kötü haber...
Toplam 13
Yorum
tüylere veda edin şimdi hapı yuttu kartal görünümlü serçe.Tüy falan bırakmaz yolar Aslan.
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 2
Yorum
öğretici inşaallah tudorla hem şampiyon olur hem de kupayı alırız ama dursun defolup gitse, aysal başkan olsa tudoru gönderip tucheli getirse !
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Şampiyonlar Ligi marşı mı çalalım?
Toplam 14
Yorum
satir kimin hava kimin civa oldugunun göstergesi olacak bir mac. CL havasina girecegimizi saniyorum bu macta cünkü rakipte türk olmayacak sahada
2020 Tokyo'nun filizleri TOHM'da yeşeriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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