2020 Tokyo'nun filizleri TOHM'da yeşeriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan merkezler, Ankara, Adana, Antalya, Artvin, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Rize, Sakarya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 20 kentte faaliyet gösteriyor.

Atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, buz pateni, cimnastik, curling, eskrim, güreş, halter, judo, kano, kayak, kürek, tekvando, tenis, okçuluk ve yüzmenin yer aldığı 18 olimpik branşta, 938 sporcu TOHM'da çalışıyor.



2016 Rio Olimpiyatları'na 16 kota

Olimpiyatlarda yarışabilecek sporcular yetiştirmek amacıyla kurulan TOHM'da antrenman yapanlardan 16'sı, Türkiye'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil etti. Türkiye, Rio 2016'da 103 sporcuyla yer aldı.

Kadın güreşinde 5, halterde 3, atıcılıkta 2, atletizm, cimnastik, judo, okçuluk, yüzme ve bisiklette birer olmak üzere 16 sporcu, Rio 2016'da milli formayı giydi.



Olimpik havuza 125 sporcu

2020 Tokyo Olimpiyatları için oluşturulan olimpik sporcu havuzuna, şu ana kadar TOHM'dan 125 sporcu girmeye hak kazandı.

2020 ve 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak ve madalya kazanabilecek sporcular yetiştirmek amacıyla hazırlanan proje doğrultusunda, TOHM'larda akademik danışmanlar ve tecrübeli antrenörler nezaretinde bilimsel temellere dayanan antrenman programları uygulanıyor.

Merkezlerde, branşlarında uzman 205 antrenör, 938 sporcuyu olimpiyatlarda yer alabilmeleri için hazırlama görevini üstlenmiş durumda bulunuyor.

Türkiye genelindeki TOHM'larda faaliyet gösterilen branşlar ve sporcu sayıları şöyle:

İL TOPLAM SPORCU BRANŞ BRANŞ TOPLAMI ADANA 33 ATLETİZM 9 KANO 9 KÜREK 9 YÜZME 6 ANKARA 229 ATICILIK 17 ATLETİZM 24 BOKS 30 CİMNASTİK 12 ESKRİM 24 HALTER 18 JUDO 31 TEKVANDO 21 TENİS 21 YÜZME 31 ANTALYA 19 ATLETİZM 0 BİSİKLET 3 OKÇULUK 16 ARTVİN 12 KANO 12 BOLU 13 CİMNASTİK 13 BURSA 69 ATLETİZM 13 GÜREŞ 26 TEKVANDO 5 YÜZME 25 DİYARBAKIR 7 ATICILIK 7 EDİRNE 21 GÜREŞ 21 ERZURUM 29 ATLETİZM 8 BUZ PATENİ 10 CURLING 0 KAYAK 11 GAZİANTEP 39 ATLETİZM 7 HALTER 23 TEKVANDO 9 İZMİR 66 ATLETİZM 19 CİMNASTİK 25 TEKVANDO 20 TENİS 2 K.MARAŞ 39 GÜREŞ 39 KAYSERİ 38 ATLETİZM 6 TEKVANDO 4 YÜZME 28 KOCAELİ 41 ATICILIK 6 ATLETİZM 4 ESKRİM 2 JUDO 29 KONYA 57 ATICILIK 1 ATLETİZM 3 BİSİKLET 6 HALTER 11 JUDO 20 TEKVANDO 16 MERSİN 23 ATICILIK 7 ATLETİZM 7 ESKRİM 0 TENİS 9 RİZE 45 GÜREŞ 33 KANO 12 SAKARYA 32 GÜREŞ 0 KANO 12 KÜREK 20 SAMSUN 67 ATLETİZM 7 JUDO 31 OKÇULUK 13 TEKVANDO 16 TRABZON 59 ATLETİZM 8 BOKS 12 JUDO 18 TENİS 6 YÜZME 15 TOPLAM 938 938

TOHM'ların en yoğunu Ankara

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin ana üssü konumunda bulunan Ankara'da geleceğin olimpiyat şampiyonlarına destek vermek amacıyla ?yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Eryaman'da 80 dönüm arazi üzerine kurulan merkezde 200 yataklı otel, 90 kişilik yemekhane, ferdi sporlara ait salon, 10 kulvarlı, 401 koltuk kapasiteli tribüne sahip olimpik yüzme havuzu yer alıyor.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) standartlarına uygun saha, paralimpik ve olimpik standartlara uygun atış poligonlarının yer aldığı tesiste, 2 eğitim salonu, kafeterya, konferans salonu, VIP dinlenme salonu, 2 sauna, oyun salonu (bilardo, internet), ferdi sporlar salonu (güreş, judo, eskrim, boks, halter, boks, tekvando), kondisyon salonu, 50 metre 10 yollu ve 25 metre 5 yollu ateşli silahlar atış poligonu, 4 kulvarlı 80 metre uzunluğunda kapalı atletizm alanı, uzun atlama kum havuzu, parke zeminli spor salonu ve bin 470 metre uzunluğunda sentetik yüzeyli yürüyüş parkuru bulunuyor.

Ankara TOHM'da atletizm, cimnastik, halter, tenis, eskrim, boks, yüzme, atıcılık, tekvando ve judo branşlarında 229 sporcu, 41 antrenör yönetiminde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.