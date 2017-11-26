Cimnastikte bronz madalya
Meksika Açık Artistik Cimnastik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ahmet Önder, erkekler genel tasnifte bronz madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde erkekler genel tasnif yarışmaları gerçekleştirildi.
Türk cimnastikçi Ahmet Önder, topladığı 55,794 puanla Rus Nikita Nagorny ve Kübalı Manrique Larduet'in arkasında bronz madalyanın sahibi oldu.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:52
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Selçuk İnan vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...''
Toplam 2
Yorum
No-name Selçuk aynı ihtarı Audi'ye de çektin mi :)
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Gönlüm G.Saray’da
Toplam 4
Yorum
Yaşar ersoyu Bu oyuncu için her türlü fedakarlık yapılmalı.Kalitesi belli,ihtiyaç ortada.
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''Galibiyeti biz kaçırdık''
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ bu ademde tam bir beşiktaş düşmanı adam ne zaman karşılaşsa illa bir sözü var :) adamı sanki tekme tokat kovdular kulüpten...
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