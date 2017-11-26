 Cimnastikte bronz madalya – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Cimnastikte bronz madalya

    Cimnastikte bronz madalya

    Meksika Açık Artistik Cimnastik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden , erkekler genel tasnifte bronz madalya kazandı.

    Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde erkekler genel tasnif yarışmaları gerçekleştirildi.

    Türk cimnastikçi , topladığı 55,794 puanla Rus Nikita Nagorny ve Kübalı Manrique Larduet'in arkasında bronz madalyanın sahibi oldu.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:52
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