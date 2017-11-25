 Hasan Arat yeniden EOC'nin yönetiminde – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    yeniden EOC'nin yönetiminde

    <a href="/index/hasan-arat?id=efb040be-9119-4f80-84d8-b11ec4d46e8b" class="" rel="tag">Hasan Arat</a> yeniden EOC'nin yönetiminde

    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı , bir kez daha Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) yönetim kurulunda yer aldı.

    TMOK'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen EOC'nin seçiminde , 2017-2021 dönemi için yeniden yönetim kurulu üyesi seçildi.

    Yönetim kurulunda önceki dönemde başkan vekili olarak görev alan Janez Kocijancic ise yapılan oylamada başkan oldu.

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:21
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