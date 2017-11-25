Hasan Arat yeniden EOC'nin yönetiminde
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat, bir kez daha Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) yönetim kurulunda yer aldı.
TMOK'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen EOC'nin seçiminde Hasan Arat, 2017-2021 dönemi için yeniden yönetim kurulu üyesi seçildi.
Yönetim kurulunda önceki dönemde başkan vekili olarak görev alan Janez Kocijancic ise yapılan oylamada başkan oldu.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:21
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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