TMOK'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen EOC'nin seçiminde Hasan Arat, 2017-2021 dönemi için yeniden yönetim kurulu üyesi seçildi.

Yönetim kurulunda önceki dönemde başkan vekili olarak görev alan Janez Kocijancic ise yapılan oylamada başkan oldu.