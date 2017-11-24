Kağıtsportlu bilek güreşçiler tarih yazdı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu bilek güreşçiler Polonya’daki Dünya Kupasından iki kupa ve dört madalya ile döndü.
Rumia Zloty Bilek Güreşi Dünya Kupası'na 23 ülkeden 674 sporcu katıldı. Milli takım adına mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu başarılı bilek güreşçilerden; Şehmuz Ertem gençler 55 kilo sağ ve sol kolda Dünya 1.'si, Kenan Eroğlu ise büyükler 70 kiloda sağ ve sol kolda Dünya 2.'si olarak şampiyonayı noktaladı.2017 yılının son ve önemli şampiyonasında kürsüye çıkan milliler bayrağımızı göndere çektirme ve İstiklal Marşımızı okutmanın gururunu yaşadı.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:38
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 25
Yorum
Aygo Ikinci sinif almanyanin bir Köy takimindan rezil bir futbol anlayisiyla üc gol yemek utanc verici, verdigim bilet parasina yazik, tüm sempti
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Yapma bunu Konya
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Golde bana göre en hatalı isim kaleciydi. Topu içeri atan Fulbolcuyuda o şaşırttı diye düşünüyorum ama takım olarak laubali olmanın bedeli.
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Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 16
Yorum
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