 Nur Tatar Sancaktepe’de – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Nur Tatar Sancaktepe’de

    Nur Tatar Sancaktepe’de
    Milli tekvandocu Nur Tatar Askari, Sancaktepe Belediyespor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Nur Tatar, imza töreni sonrası "Sancaktepe Belediyespor'a eşimle birlikte transfer olduk. İnşallah iki altın madalya kazanırız. Birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:14
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