"Judoda geleceğimiz parlak"
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Gelecekten çok umutluyum. 2024 ve 2028 Olimpiyatları'nda Türk sporu ve judosu adına güzel şeyler olacağını düşünüyorum." dedi.
Huysuz, yaptığı açıklamada, ümit ve yıldız milli takımlarının ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak için canla başla çalıştığını söyledi.
Türkiye'de spora yapılan yatırım, tesis ve altyapıların çok yerinde ve güzel olduğunu ifade eden Huysuz, judonun 81 ilde aktif olarak yapıldığına dikkati çekti.
Her ilde en az 400 lisanslı judo sporcunun bulunduğunu bildiren Huysuz, şunları kaydetti:
"Aileler önemli oranda bu spora destek veriyor, bu işi seviyorlar. Hem veliler hem çocuklar judoyu sevdikleri için güzel bir atmosfer yakaladık. Bu dayanışma çok güzel ve renkli müsabakalara kapı aralıyor. Bu tempoda çalışmak sporcuyu da ailesini de bizi de mutlu ediyor."
?"2020'DEN MADALYA BEKLİYORUZ"
Huysuz, federasyon olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlandıklarını belirterek, "Ondan sonraki süreçte, 2024 ve 2028 olimpiyatlarının çalışmalarını planlayacağız. Avrupa ve dünya şampiyonlarında da önemli dereceler alıyoruz. Ümit Milli Takımımızla Avrupa, dünya ve EYOF'ta çok önemli başarılar elde ettik. Bu çocuklar bizim geleceğimiz." diye konuştu.
"Bu sporcularımızı, ülkesini, bayrağını ve milletini seven, geçmişini unutmayan bir nesil olarak yetiştirmek istiyoruz." diyen Huysuz, şunları kaydetti:
"Sporcularımız gerçekten çok iyi. Judoda geleceğimiz parlak. Bunun altına imzamı atarım, gelecekten çok umutluyum. 2024 ve 2028 olimpiyatlarında Türk sporu ve judosu adına güzel şeyler olacağını düşünüyorum. 2020 için zamanımız azaldı, oradan madalya bekliyoruz ancak 2024-2028 olimpiyatlarında bu sporcular, ülkemizi en üst seviyeye getirecekler."
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:22
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Fener'de Bruma bombası
Toplam 10
Yorum
forever1903 hadi iyi futbol oynasaniz, hakkiniz yense anlayacagim dediklerini, hem oynama hem baskalrina laf at, ayip olmuyor mu, bu ne cekememezlik
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Kazan kaynıyor
Toplam 13
Yorum
EDE Tudor'a gösterilen sabır Mustafa Denizli'ye gösterilseydi, şu anda hem Avrupa'da hem de ligde kurgulu düzenli oynayan bir takımımız olacaktı
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 5
Yorum
Türk müsün? Sen nasıl Türksün? Bizim topladığımız puanlarla Türk takımları direk katılacak, Cenk de milli takımın as forveti, nasıl bir insanlık bu?
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