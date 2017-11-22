30'unda başladı dünya şampiyonu oldu

Milli tekvandocu Nurgül Bilek, 1993'te yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılarak sol kolunu kaybetti. Azim ve umudunu kaybetmeyen Nurgül, eğitim hayatına kaldığı yerden devam ederek bütün zorluklara rağmen üniversiteyi bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığının açtığı sınavda başarılı olan Nurgül, Konya'ya memur olarak atandı.

Tekvando Milli Takım Antrenörü Kürşat Özdemir, bir rastlantı sonucu tanıştığı Nurgül'ü tekvandoya yönlendirdi. Tekvandoyla tanıştığı sene Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen 4. Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'na katılan milli sporcu, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Nurgül, bu yıl ekim ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Nurgül Bilek, yaptığı açıklamada, milli takım antrenörü Özdemir'in kendisine tekvandoya başlamayı teklif ettiğinde kararsızlık yaşadığını söyledi.

Teklif geldiğinde 30 yaşında olduğunu belirten Nurgül, "Bu yaşıma kadar hiç spor yapmadım. Sadece yürüyüş yapardım. Yani '30 yaşına kadar spor yapmayan bir insan bu yaştan sonra nasıl tekvando yapsın' diye düşündüm. Kürşat hocam beni antrenmanlara katılmam konusunda ikna etti. En azından denemem gerektiğini söyledi. Ben de 'denemekten ne çıkar' dedim, başladım ve yapabileceğimi gördüm." diye konuştu.

"İnsanın gerçekten istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok." diyen Nurgül, en büyük şansının Kürşat Özdemir gibi bir antrenörle karşılaşmak olduğunu dile getirdi.

"İLK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"

Milli sporcu, 2015 yılında başladığı tekvandoda Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etme mutluluğu yaşadığını anlatarak, "Başladığım yıl Moldova'daki Avrupa Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile döndüm ve ilk hayalim gerçekleşti. Yine aynı yıl Samsun'nda düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldım." dedi.

Avrupa ve dünya şampiyonaları dışında birçok turnuvaya katıldığını ifade eden Nurgül, şöyle devam etti:

"Bu süre zarfında yenilgiler bizi bıktırmadı. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük ve bunun sayesinde kısa sürede çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmalarımızın meyvesini alıyoruz. Geçen ay İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldım. Ama bu başarı yeterli değil. İnşallah daha çok çalışacağım ve olimpiyatlarda altın madalya hedefime ulaşacağım. Gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyayı hedefliyorum. Başarıyı elde etmekten çok, bu başarıyı korumak önemli. Bunu düşünerek daha fazla çalışıyorum."

Nurgül, engellilerin evlerine kapanmamalarını, yaşama azimlerini kaybetmeden mutlaka bir sporla ilgilenmelerini tavsiye etti.

"AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU BEKLİYORUZ"

Antrenör Kürşat Özdemir ise Nurgül'ün tekvandoyu çok sevdiğini, idman saatleri haricinde de çalışma yaptığını vurguladı.

Sporcunun tekvandoya başarılı bir başlangıç yaptığına işaret eden Özdemir, "2015 yılı Nurgül için çok verimli geçti. Ertesi yıl bazı talihsizlikler yaşadı ancak 2017'de kendisini çabuk toparlayarak dünya şampiyonu oldu. Bulgaristan'da düzenlenecek şampiyonadan da inşallah Avrupa şampiyonluğu bekliyoruz. Tüm engellilerin spora teşvik edilmesi gerekiyor. 'Bir eksiğiz, siz de gelin' sloganıyla bu camiayı daha da genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.