Judo’da Avrupa’nın devleri Ankara’da
Judo’da Avrupa’nın dev kulüpleri, Ankara’da şampiyonluk için kapışacak. Geçen yıl hain bir terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren Rusya’nın Ankara eski Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov anısına düzenlenecek olan “Avrupa Kulüpler Şampiyonası - Golden League” için geri sayım başladı. İlk kez ülkemizde düzenlenecek olan bu büyük organizasyona Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından Avrupa’nın en iyi kulüpleri davet edildi.
Şampiyonaya katılacak takımlar ise şöyle:
Kadınlar: G.Saray, JCC Vienna Samurai (Avusturya), A.J. Limoges (Fransa), JCP Comboult (Fransa), Red Star CC (Sırbistan), Yawara Neva (Rusya), Valencia CJ (İspanya), UJISK Slavija (Sırbistan)
Erkekler: İstanbul BBSK, SGS Judo (Fransa), Fighter (Gürcistan), New Stream (Rusya), S.C. Portugal (Portekiz), JC Akademik (Karadağ), Red Star (Sırbistan), Yawara Neva (Rusya)
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:45
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Volkan'ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
Perde Arkası Devre arasında bir kaleci bir de sol bek şart. Taraftarın sözüne kulak ver yönetim. İnat etme. Volkan ve Hasan Ali'yle bu iş gitmez.
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Oğuzhan'a 14.5 milyon €
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) hadi inşAllah :)
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Fernandao imzayı atıyor
Toplam 5
Yorum
Perde Arkası Biz veririz de siz alır mısınız Fernandao'yu? Zaten Fernandao, Atıf gibi futbolcuların Fener'e hiç transfer edilmemesi gerekirdi.
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