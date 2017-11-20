 Biga'lı Çakıroğlu Avrupa üçüncüsü – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Biga'lı Çakıroğlu Avrupa üçüncüsü

    Biga'lı Çakıroğlu Avrupa üçüncüsü

    Çanakkale'nin Biga Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Çınar Çakıroğlu karatede Avrupa üçüncüsü oldu.

    Okul Müdürü Musa Çetin, 9. Dünya Shotokan şampiyonasında Avrupa üçüncüsü olan öğrenciyi tebrik etti. Çetin, "17-19 Kasım tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinde yapılan şampiyonada 35 kiloda yarışan öğrencimiz Çınar Çakıroğlu bronz madalya aldı. Öğrencimizi, ailesini ve Antrenörü Süleyman Orhan'ı kutluyorum. Aynı zamanda genel klasmanda Avrupa ikincisi olan Biga Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını tebrik ediyorum" diye konuştu.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:44
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