Tekvando Avrupa Şampiyonası başlıyor
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde başlıyor.
Erkekler: "Mehmet Oral (45 kilo), Görkem Polat (48 kilo), Osman Türker Köse (51 kilo), Ahmet Küskü (55 kilo), Mertcan Dolmacı (59 kilo), Nesim Küskü (63 kilo), Samet Erkovan (68 kilo), Hüseyin Berat Demircioğlu (73 kilo), Hüseyin Kartal (78 kilo), Berkant Kara (+78 kilo), Muhammed Emin Açıkgöz (+78 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+78 kilo)."
Bayanlar: "Emine Göğebakan (42 kilo), Edanur Koç (44 kilo), İklima Betül Karakuş (46 kilo), Saliha Küçüksolak (49 kilo), Gülse Polat (52 kilo), Tuğba Yılmaz (55 kilo), Ayşenur Özcan (59 kilo), İkra Kayır (59 kilo), Sena Nur Ertürk (63 kilo), Aleyna Yılmaz (68 kilo), Beyza Basma (+68 kilo), Esra Akbulak (+68 kilo)."
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:50
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Tudor o oyuncuyu sildi!
Toplam 13
Yorum
gs1905 Geng Ergüne-transferde GS-da futboldan anlamayan insanlar transfer yapır-Denayerin GS-gelmesi böyük bir xata.
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Başakşehir'in rakibi Hoffenheim
Toplam 1
Yorum
BJKLİ hadi çıkın as kadro ile hadi :)
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 32
Yorum
BJKLİ hokomler tff BEŞİKTAŞ ı kolluyor diyenler burdamı acaba ?
Tekvando Avrupa Şampiyonası başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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