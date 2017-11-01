Olimpiyat yolunda simülatörlü destek

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’nda yarışabilmek için yoğun antrenman yapan Alp Disiplini Milli Takım sporcularından Serdar Deniz, kamp olmayan zamanlarda Türkiye Kayak Federasyonu’nun açtığı Kayak Akademisi’nde interaktif simülatörler eşliğinde antrenman yapıyor.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda pek çok derecesi bulunan ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu'nda eğitimine devam eden milli sporcu Serdar Deniz, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edebilmek için yoğun antrenmanlara başladı. Gerek kardiyo gerekse interaktif simülatörler üzerinde antrenman yapan Deniz, pistlerdeki antrenman açığını Kayak Akademisi'nde kapatıyor.



SERDAR DENİZ: "12 AY YERİNE 3 AY ANTRENMAN YAPABİLİYORUZ"

Belli bir sezonun sporu olması nedeniyle 12 ay yerine 3 ay antrenman yapabildiklerini belirten Serdar Deniz, "Kayak akademisi sayesinde artık 12 ay antrenman yaparak gerek tekniğimizi gerekse esnekliğimizi arttırabileceğiz. Bu bizim için çok büyük bir eksiklikti. Türkiye Kayak Federasyonu sayesinde bu eksiğimiz kapandı" şeklinde konuştu.



"HEDEFİM OLİMPİYATLARDA ÜLKEMİ GURURLA TEMSİL ETMEK"

Kamp olmayan zamanlarda kayamadıkları için diğer ülkelere oranla geri kaldıklarını ama bu açığında interaktif simülatörlerle kapandığına vurgu yapan Deniz, "Hedefim Olimpiyatlarda ülkemi gururla temsil etmek. Bunun için gerek milli takım ile gerekse bireysel olarak yoğun bir şekilde çalışıyorum. İnşallah bu gururu yaşayabilirim" diye konuştu.



EROL YARAR: "MADALYA KAZANAN ÜLKE KONUMUNA GELMEK İÇİN AKADEMİYİ AÇTIK"

Kayak Akademisi'nde bulunan yapının sadece Türkiye'de değil aynı zaman da dünyada ilk olduğunu söyleyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, "Bunun gibi 20 merkezi hedefliyoruz. Hedefimiz 2026 Kış Olimpiyatları'nı ülkemize getirmek ama bunu hedeflerken sadece olimpiyatları organize eden değil aynı zamanda olimpiyatlarda madalya kazanan ülke konumuna gelmek için Kayak Akademisi'ni açtık" ifadelerini kullandı.



"KAYAK MERKEZİNDE 3 YAŞINDAN İTİBAREN HER YAŞTAN KİŞİ EĞİTİM ALABİLECEK"

Türkiye'ye 4 milyon kayakçı kazandırmak hedefiyle yola çıktıklarını ve bu hedefe ulaşmak için bu merkezin aynısından 5 tanesi İstanbul olmak üzere 15 farklı ilde daha açacaklarını açıklayan Yarar, "Merkezde 3 yaşından itibaren her yaştan kişi eğitim alabilecek. Kayak Akademisi'nde yeni kayağa başlayanlar ve kayağını geliştirmek isteyenler kadar sporcularımız da antrenman yapabilme imkanı bulabilecek. Normalde 3 ay süren sezonu biz 12 aya çıkararak herkesin bu sporu profesyonel seviye de yapmasını istiyoruz. Bu camiaya 4 milyon kayakçı kazandırabilmek için 4 milyon kişiyi dağlara göndererek kayak öğretmek sadece kış aylarında maliyeti yüksek bir faaliyettir. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için kayak öğrenmeyi şehre getirmeye karar verdik" diye konuştu.