 Halk Koşusu kayıtları başladı – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Halk Koşusu kayıtları başladı

    Halk Koşusu kayıtları başladı
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu için 8 km Halk Koşusu kayıtları başladı. 100.000'den fazla vatandaşımızın katıldığı 8 km'lik yürüyüş etkinliği bu yıl "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" teması ile gerçekleştirileceği açıklandı. Vodafone 39. İstanbul Maratonu Halk Koşusu kayıtları Spor İstanbul Genel Müdürlüğü Önü, Taksim Meydanı, Kadıköy Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Spor İstanbul Tesisleri'nde yapılmaya başladı.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
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