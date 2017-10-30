Milli okçu Aleyna’dan Türkiye ikinciliği
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen 2017 Türkiye Kupası Final yarışmalarında Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü sporcusu Aleyna Akçınar, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü Başkanı ve sporcunun Antrenörü Aytekin Ataş, alınan sonuçtan mutlu olduğunu belirterek, "Aleyna bu yıl çok yoğun bir program dahilinde yurt dışı yarışmalarında ülkemizi temsil etti. Sporcum Aleyna, 17-22 Nisan 2017 tarihlerinde Yunanistan'ın Marathon kentinde yapılan yarışmalarda takım halinde Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Elde edilen bu başarıyla ülkemizi ve Mersin'i en iyi şekilde temsil etti" dedi. Milli okçu Aleyna Akçınar'ın şuan ki Türkiye sıralama atışlarına göre Türkiye üçüncüsü olduğunu belirten Ataş, "Bu sonuçla sporcum 2018 yılı içerisinde yapılacak olan Milli Takım seçme kampına katılmaya hak kazandı. Aleyna verilen desteklerin boşa gitmediğini bize göstermiş oldu" diye konuştu.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:17
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 39
Yorum
adalet türk yapınca ceza yabancı yapınca yok not fenerliyim muslerayı severim ama cezasını çekmeli
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Burak Yılmaz'dan flaş paylaşım!
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Yorum
Serdar kartal En 5 maç alması lazım az adalet varsa çünkü yumruk attı feguli
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Kral çıplak!
Toplam 13
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GALATASARAY 1905 fark atanlarız ve geride kaldınız bu ortam sevmiyor boş yapanları yolda kaldınız ve yok ki şansınız anladık ki bizi fazla kafaya taktınız
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