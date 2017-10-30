Karate Milli Takımı, Dünya 3.'sü oldu
İspanya’da gerçekleşen 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası’nda 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Türkiye, 109 ülke arasında genel klasmanda 3. oldu. Başkan Esat Delihasan, elde edilen başarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Karatede uluslararası takvimin en önemli organizasyonu olan 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası sona erdi. 25-29 Ekim tarihleri arasında İspanya’nın Tenerife kentinde yapılan müsabakalarda Türk karateciler, topladığı madalyalarla genel klasmanda 3. olmayı başardı.
Esat Delihasan: "İlk üç içerisinde yer aldığımız için mutluyuz"
Karate Milli Takımı ile birlikte İspanya'daki organizasyonu yerinde takip eden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, alınan sonuçlarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Biz şampiyonalara gelirken her zaman ilk beşin içerisinde yer almayı hedefliyoruz. Bizim için başarılı olmak önemli ama daha da önemlisi bunu koruyabilmek. Bu anlamda da bunu gerçekleştirip ilk üç içerisinde yer aldığımız için mutluyuz" dedi. Daha başarılı olabileceklerini sözlerine ekleyen Delihasan, 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları hedefiyle olimpik sıkletler olan gençler kategorisinde sporcularımızı değiştirmek durumunda kaldık. Dünya ve Avrupa'da madalyaları bulunan sporcularımızı, Gençlik Olimpiyatları'na yaşları tutmadığı için takımdan çıkarmak durumunda kaldık. Hepsi de burada madalya kazanabilecek sporculardı. Ancak onların yerine Gençlik Olimpiyatları için yaşları tutan sporcularımızı buraya getirdik. Çünkü onların burada hem madalya hem de puan almalarını hedefledik. İkisini de başardığımızı düşünüyorum. Çünkü bir sporcumuz Dünya ikincisi oldu ve çok iyi bir puan alacak. Onun dışında iki sporcumuz da bronz madalya aldı. Birçok ülkenin bizim gibi hareket etmeyip Buenos Aires 2018'e yaşı tutmayan büyük sporcularını getirdiğini gördük. Bu da bizim sporcularımız için büyük bir avantaj oldu. Kota müsabakaları 1 Haziran 2018'de sona erecek ve inanıyorum ki 4-5 sıklette karatecilerimiz ülkemizi başarıyla temsil edecek" diye konuştu.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:08
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G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! Gerçek mi oluyor?
Toplam 1
Yorum
yaşar Takım yavaş ve durarak top oynuyor.Maçlara taktik ve motivasyondan mahrum çıkıyor.Yönetim bunları göremiyor.Acele iyi bir teknik direktör gerekli.Mümkünse F.Terim olmalı.Yoksa testi kırılacak.Hep beraber göreceğiz.
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İlla bağıralım mı!
Toplam 38
Yorum
Recep Duymaç Eğer Aykut Kocaman korkak olmasaydı FB Gs yı deplasmanda yenerdi böyle düşünün.
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Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 15
Yorum
kocaman ne yani fb,ts.başakşehir,bjk la oynycaksın bunlardan puan kaybeder deyince altında bişeymi aranması gerekiyor nesin sen barselonamı
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