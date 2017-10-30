 Karate Milli Takımı, Dünya 3.'sü oldu – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Milli Takımı, Dünya 3.'sü oldu

    Karate Milli Takımı, Dünya 3.'sü oldu

    İspanya’da gerçekleşen 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Türkiye, 109 ülke arasında genel klasmanda 3. oldu. Başkan Esat Delihasan, elde edilen başarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Karatede uluslararası takvimin en önemli organizasyonu olan 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası sona erdi. 25-29 Ekim tarihleri arasında İspanya’nın Tenerife kentinde yapılan müsabakalarda Türk karateciler, topladığı madalyalarla genel klasmanda 3. olmayı başardı.

    109 ülkeden 1694 sporcunun yarıştığı şampiyonada tam kadro mücadele eden Türkiye Milli Takımı, kazandığı üç altın, üç gümüş ve beş bronz madalya ile genel klasman üçüncülüğünü elde etti. Bu başarıyla Ay-yıldızlar, iki yılda bir düzenlenen şampiyona tarihinde son altı organizasyonu ilk beş içerisinde tamamladı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi Japonya, rekor sayıda şampiyonluk çıkardığı organizasyonu 10 altın, bir gümüş ve yedi bronz madalya ile genel klasmanın zirvesinde noktaladı. Beş altın, üç gümüş ve yedi bronz kazanan Mısır ise ikinci sırada yer aldı.

    Esat Delihasan: "İlk üç içerisinde yer aldığımız için mutluyuz"
    Karate Milli Takımı ile birlikte İspanya'daki organizasyonu yerinde takip eden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, alınan sonuçlarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Biz şampiyonalara gelirken her zaman ilk beşin içerisinde yer almayı hedefliyoruz. Bizim için başarılı olmak önemli ama daha da önemlisi bunu koruyabilmek. Bu anlamda da bunu gerçekleştirip ilk üç içerisinde yer aldığımız için mutluyuz" dedi. Daha başarılı olabileceklerini sözlerine ekleyen Delihasan, 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları hedefiyle olimpik sıkletler olan gençler kategorisinde sporcularımızı değiştirmek durumunda kaldık. Dünya ve Avrupa'da madalyaları bulunan sporcularımızı, Gençlik Olimpiyatları'na yaşları tutmadığı için takımdan çıkarmak durumunda kaldık. Hepsi de burada madalya kazanabilecek sporculardı. Ancak onların yerine Gençlik Olimpiyatları için yaşları tutan sporcularımızı buraya getirdik. Çünkü onların burada hem madalya hem de puan almalarını hedefledik. İkisini de başardığımızı düşünüyorum. Çünkü bir sporcumuz Dünya ikincisi oldu ve çok iyi bir puan alacak. Onun dışında iki sporcumuz da bronz madalya aldı. Birçok ülkenin bizim gibi hareket etmeyip Buenos Aires 2018'e yaşı tutmayan büyük sporcularını getirdiğini gördük. Bu da bizim sporcularımız için büyük bir avantaj oldu. Kota müsabakaları 1 Haziran 2018'de sona erecek ve inanıyorum ki 4-5 sıklette karatecilerimiz ülkemizi başarıyla temsil edecek" diye konuştu.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:08
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