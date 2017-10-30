İstanbul Maratonu’nda halk koşusu kayıtları başladı
Vodafone’un isim sponsorluğunda 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 39’uncu İstanbul Maratonu için 8 km Halk Koşusu kayıtlarının başladığı duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 39'uncu İstanbul Maratonu için 8 km Halk Koşusu kayıtları başladı. Vodafone açıklamasına göre, Vodafone İstanbul Maratonu'nda yer alan ve her yıl Halk Koşusu adı ile 100 binden fazla vatandaşın katıldığı 8 km'lik yürüyüş etkinliği bu yıl 'Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz' teması ile gerçekleştirilecek.
Halk Koşusu tişörtleri Yenikapı Maraton ve Spor Fuarı'nda dağıtılacak
100 binden fazla vatandaşın katılması beklenen Halk Koşusu'nda katılımcılar; 9-11 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Türkiye'nin En Spor Fuarı sloganı ile düzenlenecek olan Maraton ve Spor Fuarı'ndan Halk Koşusu tişörtlerini alabilecekler. Halk Koşusu 09.45'te Altunizade'de verilecek startın ardından bu yıl ilk kez Vodafone Park'ta son bulacak. Vodafone Park'taki şenlik alanında da tüm İstanbullular için gün boyu sürpriz eğlenceler düzenlenecek. Vodafone 39'uncu İstanbul Maratonu Halk Koşusu'na katılmak isteyen vatandaşların, meydanlarda kurulan stantlardan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tesislerinden kayıtlarını yaptırıp göğüs numaralarını alabilecekleri duyuruldu.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:51
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İlla bağıralım mı!
Toplam 50
Yorum
Egeli FB li Sonuc nedir FBnin buz gibi golü vermedi denayer kirmizi görmedi daha ilk yarinin ortasina kadar ki durum FBli hakem diye baski bahane hazir
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Kavga koridora sıçradı
Toplam 7
Yorum
enver tuğ Yerde ki topçuya onu yapana tüm takım aynı hareketi yapmalı idi. O zaman hakemi de ts da federasyon da anlardı. GS forması O. Yapamazsın...
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İlla bağıralım mı!
Toplam 50
Yorum
neco Tşk. kardeşim Fb aşk,tır sevgidir benim vazgeçilmezimdir.
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