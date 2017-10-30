Alpaslan’dan altın

İspanya 'nın Tenerife kentinde gerçekleştirilen 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda, Alpaslan Yamanoğlu, kumite +84 kiloda altın madalya aldı. Finalde İtalyan rakibini 4-1 yenen Alpaslan, 3. altın madalyamızı kazandırdı. Eray Şamdan (60 kilo) ve Fatih Şen (75 kilo) de bronz madalya aldılar. Türkiye, 11 madalya ile (3 Altın, 3 Gümüş ve 5 Bronz) ile genel klasmanda 3'üncü sırayı aldı.