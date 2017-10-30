 Alpaslan’dan altın – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Alpaslan’dan altın

    Alpaslan’dan altın
    İspanya 'nın Tenerife kentinde gerçekleştirilen 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda, Alpaslan Yamanoğlu, kumite +84 kiloda altın madalya aldı. Finalde İtalyan rakibini 4-1 yenen Alpaslan, 3. altın madalyamızı kazandırdı. Eray Şamdan (60 kilo) ve Fatih Şen (75 kilo) de bronz madalya aldılar. Türkiye, 11 madalya ile (3 Altın, 3 Gümüş ve 5 Bronz) ile genel klasmanda 3'üncü sırayı aldı.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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