Dev salon bitiyor
Sporun öncüsü Osmangazi Belediyesi’nin 16 vizyon projesi arasında yer alan Atletizm Salonu’nun açılışı için geri sayıma geçildi. Belediye başkanı Dündar “Spora destek veriyoruz. Kentimize çok yakışacak” dedi
'MERKEZ OLACAK'
OSMANGAZİ Atletizm Salonu'nda sürdürülen çalışmaları inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonunu inşa ediyoruz. Osmangazi Atletizm Salonu, sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin önemli bir spor merkezi olacak. Çalışmalarda sona geldik. Salonun kaba inşaatı bitti. Bazı kısımlarda ince işçilikler devam ediyor. Tribünlerdeki koltukların montajına başladık. Dış kaplamanın da tamamlanmasıyla birlikte atletizm salonunu önümüzdeki günlerde hizmete açacağız" dedi. Osmangazi Atletizm Salonu'nun atletizm sporu için ciddi bir tesis olacağına dikkat çeken Başkan Dündar, "Bu tesis ile Bursa adını ulusal ve uluslararası alanda duyuracak. Spora ve sporcuya her konuda destek veren bir belediye olarak bu tesisi kentimize ve ülkemize kazandırıyor olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz" dedi.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:50
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Toplam 1
Yorum
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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