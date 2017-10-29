Dev salon bitiyor

Sporun öncüsü Osmangazi Belediyesi’nin 16 vizyon projesi arasında yer alan Atletizm Salonu’nun açılışı için geri sayıma geçildi. Belediye başkanı Dündar “Spora destek veriyoruz. Kentimize çok yakışacak” dedi

OSMANGAZİ Belediyesi'nin 16 vizyon projesi arasında yer alan Osmangazi Atletizm Salonu, açılış için gün sayıyor. Osmangazi Belediyesi tarafından Küçükbalıklı Mahallesi'nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine yapılan Osmangazi Atletizm Salonu inşaatı tamamlandı. 8 kulvarlı ve bin kişilik seyirci kapasitesinde inşa edilen salonun ince işçilikleri de tamamlanırken, tribünlerindeki koltukların montajına başlandı. Uluslararası kriterlere uygun şekilde inşa edilen atletizm salonu, dış kaplama çalışmalarının bitirilmesinin ardından önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Sporu, rekabeti ve dinamizmi simgeleyen estetik bir mimari ile inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu, hizmete açılmasıyla birlikte Türk sporuna birbirinden başarılı atletlerin kazandırılmasına aracılık edecek.



'MERKEZ OLACAK'

OSMANGAZİ Atletizm Salonu'nda sürdürülen çalışmaları inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonunu inşa ediyoruz. Osmangazi Atletizm Salonu, sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin önemli bir spor merkezi olacak. Çalışmalarda sona geldik. Salonun kaba inşaatı bitti. Bazı kısımlarda ince işçilikler devam ediyor. Tribünlerdeki koltukların montajına başladık. Dış kaplamanın da tamamlanmasıyla birlikte atletizm salonunu önümüzdeki günlerde hizmete açacağız" dedi. Osmangazi Atletizm Salonu'nun atletizm sporu için ciddi bir tesis olacağına dikkat çeken Başkan Dündar, "Bu tesis ile Bursa adını ulusal ve uluslararası alanda duyuracak. Spora ve sporcuya her konuda destek veren bir belediye olarak bu tesisi kentimize ve ülkemize kazandırıyor olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz" dedi.