 Yeni logo tanıtıldı – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Yeni logo tanıtıldı

    Yeni logo tanıtıldı
    Dağcılık Federasyonu yeni logosunda, Türk bayrağı ve Ağrı Dağı kullanıldı. Vali Süleyman Elban, Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Başar logoyu tanıttı.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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