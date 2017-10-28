Eskrimde sınav günü

İsviçre'de Bern kentinde başlayan Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası ve Fransa'daki Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda dörder milli sporcumuz madalya mücadelesi yapacak. Genç erkekler ve kızlar flörede bugün başlayacak organizasyonlarda, Polonya ve Almanya'da toplam 9 milli sporcu mücadele edecek.