Dikeç 4. oldu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan Atıcılık Dünya Kupası'nda Milli sporcu Yusuf Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 4. oldu. Dikeç, 50 metre tabanca kategorisi finalinde 185,3 puan aldı ve dördüncü sırayı elde etti.