 Dikeç 4. oldu – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Dikeç 4. oldu

    Dikeç 4. oldu
    Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan Atıcılık Dünya Kupası'nda Milli sporcu Yusuf Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 4. oldu. Dikeç, 50 metre tabanca kategorisi finalinde 185,3 puan aldı ve dördüncü sırayı elde etti.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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