Gençler 'Cumhuriyet' için koştu

Burdur'da cumhuriyetin kuruluşunun 94'üncü yıldönümü dolayısıyla Yıldız Kız ve Erkekler ile Genç Kız ve Erkekler kategorilerinde koşu yarışması düzenlendi. Göl Evleri İsmail Bocayıoğlu Caddesi'nde düzenlenen yarışmaya yıldız kızlarda 14, yıldız erkeklerde 22, genç kızlarda 21, genç erkeklerde ise 23 olmak üzere toplam 80 sporcu katıldı.



Yarışmada yıldız kızlarda Taşkapı Ortaokulu'ndan Kamile Sağlam birinci, Serap Kırış ikinci, Duygu Can üçüncü, Rabia Aktaş ise dördüncü oldu.



Genç kızlarda USO Lisesi'nden Gülsemin Uzun birinci, aynı okuldan Pelin Yavuz ikinci, Spor Lisesi'nden Fadime Akay üçüncü, Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi'nden Arzu Durmaz dördüncü oldu.



Yıldız erkeklerde Şeker Ortaokulu'ndan Abdurrahman Üsein Amer birinci, aynı okuldan Furkan ürkmez ikinci, Taşkapı Ortaokulu'ndan Akgün Çelik üçüncü, Şeker Ortaokulu'ndan Cengiz Özyurt dördüncü oldu.



Genç erkeklerde ise Spor Lisesi'nden Ali Amir birinci, USO Lisesi'nden Şevik Can Özkan ikinci, aynı okuldan Hasan Kalabalık üçüncü, Spor Lisesi'nden İsmail Tuncer ise dördüncü oldu.



Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Atletizm İl Temsilcisi Nuray Gezer, Taşkapı Ortaokulu Müdürü Mustafa İleri, Gençlik Merkezi Spor Kulübü Başkanı Asım Yüz ve beden eğitimi öğretmeni Filiz Melek tarafından verildi.