Çankaya Koşusu’nun kupası Taşdelen’den

Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda düzenlenen Çankaya Koşusu’nun galibine kupasını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, verdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye Jokey Kulübü tarafından her sene kurumlar adıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen Çankaya Koşusu'nu izledi. Başkan Taşdelen, programın tek kupalı mücadelesinde Halis Karataş'ın idaresinde birinci gelen Prıncess Dı tayının sahibi Murat Akça adına Cihan Özgen'e kupayı takdim etti.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e koşuda Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi Hayrettin Karamazı, Ankara Hipodrom Müdürü Mehmet Şirin Bozkurt ve davetliler eşlik etti.