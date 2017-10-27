Çankaya Koşusu’nun kupası Taşdelen’den
Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda düzenlenen Çankaya Koşusu’nun galibine kupasını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, verdi.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e koşuda Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi Hayrettin Karamazı, Ankara Hipodrom Müdürü Mehmet Şirin Bozkurt ve davetliler eşlik etti.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:45
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Yorum
mustafa ercan sarılara (fb-gs) gün doğdu. Artık yayıncı kuruluş ligi istediği gibi maniple edebilir.
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Toplam 18
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haksızlık birisine ceza verildikten sonra kural çıkması çok doğru değil
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Sahne senin Ndoye
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Elbistanlı Hadi kamilciğim göster kendini gs nin savunmasının arasında kaybolup gitme
Çankaya Koşusu’nun kupası Taşdelen’den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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