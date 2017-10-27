 Çankaya Koşusu’nun kupası Taşdelen’den – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Çankaya Koşusu’nun kupası Taşdelen’den

    Çankaya Koşusu’nun kupası Taşdelen’den

    Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda düzenlenen Çankaya Koşusu’nun galibine kupasını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, verdi.

    Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye Jokey Kulübü tarafından her sene kurumlar adıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen Çankaya Koşusu'nu izledi. Başkan Taşdelen, programın tek kupalı mücadelesinde Halis Karataş'ın idaresinde birinci gelen Prıncess Dı tayının sahibi Murat Akça adına Cihan Özgen'e kupayı takdim etti.

    Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e koşuda Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi Hayrettin Karamazı, Ankara Hipodrom Müdürü Mehmet Şirin Bozkurt ve davetliler eşlik etti.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çankaya Koşusu’nun kupası Taşdelen’den haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.