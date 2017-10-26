Parkurlar belli oldu
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:41
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Belhanda en kötü 10 numara!
Toplam 19
Yorum
hagi acaba bu takimda bu oyuncularla snjder olsa neolurdu rakipleri datatdila ama tudor beyin keyfine gore gonderildi yedek otirsa son lilah olu
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Sinan isyan etti
Toplam 12
Yorum
Borisp Kupa filan değil gözü gören adam Sinan'ın bu takımın baskısına zerre katkı sağlayamayacağını görür.
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Belhanda en kötü 10 numara!
Toplam 19
Yorum
Yorumcu Her gelen oyuncu 35gol atacak diye birsey yok. 1 gol atti diye GS kazik mi yedi? Levent Tüzemenin futbol anlayisi bu herhalde.
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