 Parkurlar belli oldu – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Parkurlar belli oldu

    Parkurlar belli oldu
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından, "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" temasıyla 12 Kasım'da düzenlenecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda kullanılacak yeni parkurlar belli oldu. Her 15 dakikada bir koşunun startının verileceği organizasyonda 42 km'lik Maraton yarışı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayıp Sultanahmet'te, 15 kilometre yarışı Yenikapı'da, 10 kilometre Eminönü'nde, 8 kilometrelik halk koşusu ise Vodafone Park'ın önünde sona erecek.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:41
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