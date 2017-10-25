Karatede sınav günü

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası bugün İspanya'da başlayacak. Tenerife kentindeki şampiyonada Türkiye'yi 18 kız ve 20 erkek sporcu temsil edecek. İki yılda bir düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 33 ferdi ve 2 takım dalında madalyalar sahiplerini bulacak.