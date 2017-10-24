Servet'ten tekvandoya zorunlu mola
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Servet Tazegül, ailesi ve yeni doğacak çocuğundan uzak kalmamak için 2018'de tekvandoya ara verecek.
Servet, yaptığı açıklamada, sağlık sorunları ve ailevi nedenlerden dolayı antrenmanlarını istediği düzeyde gerçekleştiremediğini söyledi. 2015'te kızı Esmira'nın dünyaya geldiğini ve yaklaşık bir ay sonra eşi Melda'nın ikinci kez doğum yapacağını duyuran Servet, "İkinci kez baba olacağım. 2018'de spora ara vermeyi planlıyorum. Ailecek kamplara taşınmak çok zor olacak. Ailem ve yeni doğacak oğluma yakın olmak istiyorum." diye konuştu. Tekvandoya başladığı Almanya'da yaşayan ve 2003'te Türk Milli Takımı'na dahil olan milli sporcu, "2018 yılında sportif kariyerime ilişkin önemli kararlar vereceğim. Şu an spora devam edip etmeme noktasında kararsızım. Gelecek yıl ailecek Türkiye'ye taşınmayı düşünüyoruz. Hatta bu sene gelecektik ancak eşimin hamileliği nedeniyle bir yıl erteledik." ifadelerini kullandı.
Türk tekvandosuna uzun yıllar hizmet etmek istediğini ve tatamide tecrübelerini gençlere aktarmak istediğini vurgulayan Servet, şunları kaydetti:
"Sporu zirvede bırakmak her zaman en güzeli ancak kesin bir karara varmış değilim. 2018'de bütün bunların hepsini değerlendireceğim. 29 yaşındayım ve yılların biriktirdiği kronikleşen ağrılarım da var. Spor çok fedakarlık istiyor. Sürekli kamplarda olmamız gerekiyor. Bu süreçte de ailemden uzak kalıyorum. Çocuklarla da kamptan kampa taşınmak çok daha yorucu oluyor. Bu nedenle detaylıca düşünerek bir nihai karara varacağım. Seneye 30 yaşına da girmiş olacağım. Devletimizin şampiyon sporculara tanıdığı haklardan da yararlanabileceğim. Haklarımı kullanmak isterim."
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:36
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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