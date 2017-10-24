 Genç karateciler dünya sınavında – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Genç karateciler dünya sınavında

    Genç karateciler dünya sınavında

    Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası yarın İspanya’da başlayacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tenerife kentindeki şampiyonada Türkiye'yi 18 kız ve 20 erkek sporcu temsil edecek. İki yılda bir düzenlenen Ümit, Genç ve 'nda 33 ferdi ve 2 takım dalında madalyalar sahiplerini bulacak. Organizasyon 29 Ekim Pazar günü sona erecek.

    Başkanlığını federasyon başkanı Esat Delihasan'ın yapacağı kafilede şu sporcular yer alıyor.

    ÜMİT KIZLAR:
    Ferdi kata: Ayşe Yılmaz

    47 kilo: Tuba Efe

    54 kilo: Gülbahar Gözütok

    +54 kilo: Betül Azra Uçar

    ÜMİT ERKEKLER:
    Ferdi kata: Enes Özdemir

    52 kilo: Mert Al Ay

    57 kilo: Ekrem Altuner Yılmaz

    63 kilo: Halit Muhammed Tamyüksel

    70 kilo: Hasan Arslan

    +70 kilo: Uğurtan Demir

    GENÇ KIZLAR:
    Ferdi kata: Esilay Kılıç

    48 kilo: Fatma Nez Yenen

    53 kilo: Damla Ocak

    59 kilo: Kayra Sezgin

    +59 kilo: Hira Nur Kasatura

    GENÇ ERKEKLER:
    Ferdi kata: Selahattin Güngel

    55 kilo: Samet Saylam

    61 kilo: Ömer Faruk Bayrak

    68 kilo: Eren Akkurt

    76 kilo: Enes Bulut

    +76 kilo: Ferhat Demir

    21 YAŞ ALTI KIZLAR:
    Ferdi kata: Dilara Bozan

    50 kilo: Umay Tokcan

    55 kilo: Asena Pekmezoğlu

    61 kilo: Neşe Kıymet Diker

    68 kilo: Zeynep Beyza Coşkun

    +68 kilo: Eda Eltemur

    21 YAŞ ALTI ERKEKLER:
    Ferdi kata: Emre Vefa Göktaş

    60 kilo: Eray Şamdan

    67 kilo: Ercan Kaçar

    75 kilo: Fatih Şen

    84 kilo: Furkan Önoğlu

    +84 kilo: Alpaslan Yamanoğlu

    Ümit-Genç Kız Kata Takımı: İdil Polat, Buse Danama ve Betül Bilgin

    Ümit-Genç Erkek Kata Takımı: Enes Özdemir, Kutluhan Duran ve Mehmet Batuhan Özdemir.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:46
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