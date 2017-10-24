Genç karateciler dünya sınavında

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tenerife kentindeki şampiyonada Türkiye'yi 18 kız ve 20 erkek sporcu temsil edecek. İki yılda bir düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 33 ferdi ve 2 takım dalında madalyalar sahiplerini bulacak. Organizasyon 29 Ekim Pazar günü sona erecek.

Başkanlığını federasyon başkanı Esat Delihasan'ın yapacağı kafilede şu sporcular yer alıyor.

ÜMİT KIZLAR:

Ferdi kata: Ayşe Yılmaz

47 kilo: Tuba Efe

54 kilo: Gülbahar Gözütok

+54 kilo: Betül Azra Uçar

ÜMİT ERKEKLER:

Ferdi kata: Enes Özdemir

52 kilo: Mert Al Ay

57 kilo: Ekrem Altuner Yılmaz

63 kilo: Halit Muhammed Tamyüksel

70 kilo: Hasan Arslan

+70 kilo: Uğurtan Demir

GENÇ KIZLAR:

Ferdi kata: Esilay Kılıç

48 kilo: Fatma Nez Yenen

53 kilo: Damla Ocak

59 kilo: Kayra Sezgin

+59 kilo: Hira Nur Kasatura

GENÇ ERKEKLER:

Ferdi kata: Selahattin Güngel

55 kilo: Samet Saylam

61 kilo: Ömer Faruk Bayrak

68 kilo: Eren Akkurt

76 kilo: Enes Bulut

+76 kilo: Ferhat Demir

21 YAŞ ALTI KIZLAR:

Ferdi kata: Dilara Bozan

50 kilo: Umay Tokcan

55 kilo: Asena Pekmezoğlu

61 kilo: Neşe Kıymet Diker

68 kilo: Zeynep Beyza Coşkun

+68 kilo: Eda Eltemur

21 YAŞ ALTI ERKEKLER:

Ferdi kata: Emre Vefa Göktaş

60 kilo: Eray Şamdan

67 kilo: Ercan Kaçar

75 kilo: Fatih Şen

84 kilo: Furkan Önoğlu

+84 kilo: Alpaslan Yamanoğlu

Ümit-Genç Kız Kata Takımı: İdil Polat, Buse Danama ve Betül Bilgin

Ümit-Genç Erkek Kata Takımı: Enes Özdemir, Kutluhan Duran ve Mehmet Batuhan Özdemir.