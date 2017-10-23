Badmintonda madalyasız döndük
Türkiye, Endonezya'da düzenlenen Dünya Gençler Badminton Şampiyonası'nda madalya kazanamadı.
Yogyakarta kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyona, 75 ülkeden 489 sporcu katıldı. Türk Milli Takımı'nı şampiyonada Yazgan Çalışır, Yusuf Yaşar, Berkay Çiçen, Tayfun Taşdemir, Emre Sönmez, Büşra Ünlü, İlayda Nur Özelgül, Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci temsil etti. Milli sporcular şampiyonada madalya kazanma başarısı gösteremezken, ay-yıldızlı ekipte en iyi dereceyi çift kadınlarda çeyrek finale kalan Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci elde etti.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:22
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Badmintonda madalyasız döndük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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