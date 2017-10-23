Badmintonda madalyasız döndük

Yogyakarta kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyona, 75 ülkeden 489 sporcu katıldı. Türk Milli Takımı'nı şampiyonada Yazgan Çalışır, Yusuf Yaşar, Berkay Çiçen, Tayfun Taşdemir, Emre Sönmez, Büşra Ünlü, İlayda Nur Özelgül, Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci temsil etti. Milli sporcular şampiyonada madalya kazanma başarısı gösteremezken, ay-yıldızlı ekipte en iyi dereceyi çift kadınlarda çeyrek finale kalan Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci elde etti.