29 Ekim Cumhuriyet Kupası Edremit'te
Muay Thai 2017 yılı il faaliyet programında yer alan Muay Thai (Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler) 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Edremit Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.
Edremit ilçesinde ilki yapılan Muay Thai Şampiyonası, aynı zamanda ring sporlarının da ilki oldu. Turnuvaya katılan Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş ve Meclis Üyesi Çoşkun Taşkın'a Edremit Gençlik Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge plaket takdim ederek, katkılarından dolayı teşekkür etti.
Takım sıralamasında dereceye giren kulüpler ise şöyle; Gençler/Büyükler Kategorisi: 1. Edremit Alışkan Spor Kulübü, 2. Karesi Spor Kulübü, 3. Savaştepe Belediye Spor kulübü, 4. Burhaniye M.T.A. Minik /Yıldızlar Kategorisi: 1. Burhaniye M.T.A., 2. Edremit Alışkan Spor Kulübü, 3. Savaştepe Belediye Spor Kulübü, 4. Demirsıkan Fıght Academy. Turnuvanın sonunda, kupa ve madalya takdim töreni düzenlendi. Kategorilerinde dereceye giren sporcular, madalyalarla ödüllendirilirken, dereceye giren takımlara ve antrenörlerine kupalar verildi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:18
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
29 Ekim Cumhuriyet Kupası Edremit'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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