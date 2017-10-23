 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Edremit'te – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    29 Ekim Cumhuriyet Kupası Edremit'te

    29 Ekim Cumhuriyet Kupası Edremit'te

    2017 yılı il faaliyet programında yer alan Muay Thai (Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler) 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Edremit Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.

    İl genelinde yapılan turnuvaya, 5 kulüpten 78 sporcu katıldı. Heyecanlı karşılaşmalarla başlayan maçları, yapılan seremoni ile devam etti. Edremitlilerin yoğun ilgisiyle devam eden turnuvada, gençlerin gerçekleştirdikleri kıran kırana mücadeleler nefesler tutularak izlendi. Sporculardan çok, sporcu anne babalarının da heyecanı gözlerden kaçmadı. Bayan oyuncuların performansları da erkekleri aratmadı. Müsabakalar süresince sağlık görevlileri salondan ayrılmazken, izleyiciler, bu tür ring sporlarının ve turnuvaların artırılmasını istedi. Turnuvayı değerlendiren Balıkesir Muay Thai İl Temsilcisi Gürcan Demirsıkan, "Gençler Muay Thai sporuna müthiş bir ilgi gösteriyorlar. 4 yıl içinde ilimizde lisanslı sporcu sayımız 850 oldu. İlimizden Türkiye Şampiyonları ve Avrupa ikincileri çıkmaya başladı. İlimizin tüm ilçelerine Muay Thai branşını tanıtmayı hedefliyoruz. Bugün bu turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Edremit Alışkan Spor Merkezi ve Milli Takım Antrenörü olan değerli öğrencim Ali Alışkan hocamıza da Edremit gençlerini kötü alışkanlıklardan alıkoyup, sporcu kimliği kazandırmasından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Turnuvada rakipleriyle karşılaşan sporcular da, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

    Edremit ilçesinde ilki yapılan Muay Thai Şampiyonası, aynı zamanda ring sporlarının da ilki oldu. Turnuvaya katılan Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş ve Meclis Üyesi Çoşkun Taşkın'a Edremit Gençlik Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge plaket takdim ederek, katkılarından dolayı teşekkür etti.
    Takım sıralamasında dereceye giren kulüpler ise şöyle; Gençler/Büyükler Kategorisi: 1. Edremit Alışkan Spor Kulübü, 2. Karesi Spor Kulübü, 3. Savaştepe Belediye Spor kulübü, 4. Burhaniye M.T.A. Minik /Yıldızlar Kategorisi: 1. Burhaniye M.T.A., 2. Edremit Alışkan Spor Kulübü, 3. Savaştepe Belediye Spor Kulübü, 4. Demirsıkan Fıght Academy. Turnuvanın sonunda, kupa ve madalya takdim töreni düzenlendi. Kategorilerinde dereceye giren sporcular, madalyalarla ödüllendirilirken, dereceye giren takımlara ve antrenörlerine kupalar verildi.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:18
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