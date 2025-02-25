Türkiye 1-0 Yunanistan (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında konuk ettiği Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.

33. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta soldan topla hareketlenen Melike Pekel'in yerden uzak direğe sert ortasında, penaltı noktasının sağında meşin yuvarlağı kontrol eden Elif Keskin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve ay-yıldızlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Gruptaki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 1-0 mağlup olan milliler, bu sonuçla ilk galibiyetini elde etti.

Ay-yıldızlılar, grupta 3. maçını 4 Nisan'da deplasmanda Slovenya ile yapacak.