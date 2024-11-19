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Haberler Diğer Milli Takımlar Türkiye U21 1-2 Sırbistan U21 | MAÇ SONUCU ÖZET

Türkiye U21 1-2 Sırbistan U21 | MAÇ SONUCU ÖZET

Türkiye U21 hazırlık maçında Sırbistan U21 ile karşı karşıya geldi. Genç milliler rakibine 2-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 21:56 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 22:18
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Türkiye U21 1-2 Sırbistan U21 | MAÇ SONUCU ÖZET

Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Milliler, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Jankat Yılmaz, Baran Moğultay, Emir Ortakaya, Hamza Güreler, Ege Bilsel, Yunus Emre Konak, Demir Ege Tıknaz, Baran Ali Gezek, Emirhan Demircan, Burak İnce ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle çıktı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Sırbistan Cvetkovic'in golüyle 1-0 öne geçerken, takımlar soyunma odasına da bu sonuçla gitti.

Ümit Milli Takım, 54. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun golüyle müsabakada eşitliği yakalasa da bu golden 4 dakika sonra Sırbistan, Vlahovic'le yeniden öne geçti.

Müsabakayı Bellona Kayserispor'un eski teknik direktörü Burak Yılmaz, tribünden takip etti.

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