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Haberler Diğer Milli Takımlar

Ümit Milli Takım'ın kadrosunda 2 isim kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Takımı’nın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile oynayacağı maç öncesi aday kadrodan Livan Burcu ve Emircan Gürlük çıkarıldı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 16:04
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Ümit Milli Takım'ın kadrosunda 2 isim kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takımı'nın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile oynayacağı maçın aday kadrosundan Livan Burcu ve Emircan Gürlük'ün çıkardığını açıkladı.

Ümit Milli Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemeleri son maçında 15 Ekim Salı TSİ 19.30'da deplasmanda Norveç ile karşı karşıya gelecek. TFF, Norveç müsabakası öncesi kadroda değişiklik yapıldığını açıklarken, bu kapsamda Livan Burcu ile Emircan Gürlük'ün kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

ÜMİT MİLLİ TAKIMI'NIN NORVEÇ MAÇI ADAY KADROSU ŞU ŞEKİLDE:

Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor)

Defans: Serdar Saatçı (Trabzonspor), Ravil Tagir (Al-Jazira Club), Emin Bayram (KVC Westerlo), Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Taha Altıkardeş (Göztepe), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Metehan Baltacı (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Yasin Özcan (Kasımpaşa)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Ömer Faruk Beyaz (Başakşehir), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw), Doğuhan Aral Şimşir (Midtylland)

Forvet: Erencan Yardımcı (Sturm Graz), Ali Akman (FCV Dender), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor)

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