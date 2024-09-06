Türkiye U20 1 - 1 İngiltere U20 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye U20 Milli Takımı, U20 Elit Lig'de İngiltere U20 Milli Takımı ile karşı karşıya geldi. Ekibimizin İngiltere Milli Takımı'nı Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda ağırladığı maç, 1 - 1 beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE MAÇ ÖZETİ

İlk yarının 20. dakikasında Poyraz Yıldırım'ın kaydettiği penaltı golü ile takımımız öne geçti: 1 - 0

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve soyunma odalarına Türkiye U20 Milli Takımı üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarının son dakikalarına kadar iki takım da dengeli bir oyun sürdü.

Dakika 89'da D. Ballard'ın golü ile İngiltere, durumu berabere yaptı ve skoru belirlemiş oldu: 1 - 1