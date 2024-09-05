Ecem Taşın Çavdar'dan bronz madalya! (Paris 2024 Paralimpik Oyunları)

MİLLİ para judocu Ecem Taşın Çavdar, kadınlar J1 48 kilo bronz madalya karşılaşmasında Yunanistan'dan Emmanouela Masaurou'yu yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Ecem Taşın Çavdar, Rio 2016'da da bronz madalya elde etmişti.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bronz madalya kazanan milli sporcu Ecem Taşın Çavdar'ı tebrik etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bak, "Paralimpik Oyunları'nda para judoda bronz madalyayı ülkemize kazandıran sporcumuzu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.