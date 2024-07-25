Haberler Diğer Milli Takımlar Norveç U19 1-1 Türkiye U19 | PENALTILAR :10-9 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Norveç U19 1-1 Türkiye U19 | PENALTILAR :10-9 (MAÇ SONUCU ÖZET)

U20 Dünya Kupası play-off maçında Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Norveç'e normal süresi 1-1 biten karşılaşma sonunda penaltılarla 10-9 mağlup oldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 22:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Norveç U19 1-1 Türkiye U19 | PENALTILAR :10-9 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, U20 Dünya Kupası play-off maçında Norveç'e normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmanın sonunda penaltılarla 10-9 yenildi.

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, U20 Dünya Kupası play-off maçında Norveç ile karşı karşıya geldi. Belfast'ta Seaview Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hollandalı hakem Sander Van Der Eijk yönetti. Norveç, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmanın sonunda penaltılar sonucu Türkiye'yi 10-9'luk skorla mağlup etti. Ay-yıldızlıların golü 81'inci dakikada İsak Vural atarken, Norveç'in golünü ise 16'ncı dakikada Rasmus Holten kaydetti. Bu sonucun ardından Norveç, 2025 Mart'ında Şili'de düzenlenecek U20 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Öte yandan karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, Genç Milli Takım Antrenörü Erdal Güneş ve T.C. Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da tribünden takip etti.

Türk Telekom
Abdullah Avcı'dan yıldız isme övgü!
DİĞER
Ruzomberok Trabzonspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | Ruzomberok - Trabzonspor maçı şifresiz CANLI YAYIN İZLE LİNKİ BURADA!
Başkan Erdoğan RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını tribünden takip etti
Başakşehir'den 6 gollü galibiyet!
F.Bahçe'de sıra orta sahada!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye U19 takımı Dünya Kupası şansını kaçırdı! Türkiye U19 takımı Dünya Kupası şansını kaçırdı! 22:26
Abdullah Avcı'dan yıldız isme övgü! Abdullah Avcı'dan yıldız isme övgü! 21:53
Başkan Erdoğan Başakşehir maçını tribünden takip etti Başkan Erdoğan Başakşehir maçını tribünden takip etti 21:49
G.Saray Elias Jelert'in maliyetini açıkladı! G.Saray Elias Jelert'in maliyetini açıkladı! 21:37
Fırtına Slovakya'da avantajı kaptı! Fırtına Slovakya'da avantajı kaptı! 21:24
Sivasspor Antalyaspor'u tek golle geçti! Sivasspor Antalyaspor'u tek golle geçti! 19:33
Daha Eski
Ruzomberok - Trabzonspor | CANLI Ruzomberok - Trabzonspor | CANLI 19:23
Sivasspor'da Rey Manaj şoku! Sivasspor'da Rey Manaj şoku! 19:21
En-Nesyri çalışmalara başladı! En-Nesyri çalışmalara başladı! 18:59
Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu 18:14
G.Saray Wendel'den vazgeçti! İşte sebebi G.Saray Wendel'den vazgeçti! İşte sebebi 18:10
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 18:04