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Türkiye U19 3-3 Danimarka U19 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

U19 Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu son maçında Danimarka ile 3-3 berabere kaldı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 23:41
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Türkiye U19 3-3 Danimarka U19 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

U19 Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu son maçında Danimarka ile 3-3 berabere kaldı.

Belfast'ta Seaview Stadium'da oynanan mücadelede U19 Milli Futbol Takımı'nın gollerini 27'nci dakikada Emir Bars, 53'üncü dakikada Poyraz Yıldırım ve 70'inci dakikada Efe Sarıkaya atarken, Danimarka'nın gollerini 18'inci dakikada Oscar Schwartau, 64'üncü dakikada Mikel Krüger-Johnsen ve 76'ncı dakikada Alexander Simmelhack kaydetti. Grubun diğer maçında İspanya ile Fransa 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından İspanya ve Fransa yarı finale yükselirken, Türkiye grubunu üçüncü sırada bitirerek FIFA U20 Dünya Kupası play-off maçı oynamaya hak kazandı. Milliler, play-off maçında 25 Temmuz Perşembe günü Norveç ile karşılaşacak.

Danimarka karşılaşmasını Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, Genç Millî Takım Antrenörü Erdal Güneş ve T.C. Edinburg Başkonsolos Vekili Demet Kayaoğlu da tribünden takip etti.

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