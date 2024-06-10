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Coşkulu karşılama

Fransa’daki 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımımız, İstanbul’da büyük bir coşkuyla karşılandı

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Coşkulu karşılama

Fransa'daki 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finalde İspanya'yı 3-0 yenerek şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye dönüşünde İstanbul'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Cenevre'den THY'ye ait tarifeli uçakla Türkiye'ye dönen Milli Takımımız'ın teknik direktörü İsmail Temiz, kazandıkları başarı nedeniyle tarif edilemez bir duygu yaşadıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Gençlik ve Spor Bakanımız, bakan yardımcılarımız, Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve yardımcılarının büyük emekleri var. Her zaman her daim yanımızda olan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç'un da çok büyük destekleri ve emekleri var" dedi. Özcan, THY'nın tüm takıma "business sınıfta" yer ayırarak jest yaptığını ve bundan dolayı müteşekkir olduklarını kaydetti.

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