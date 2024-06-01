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Türkiye 3-0 Güney Kore (MAÇ SONUCU - ÖZET) FIVB Milletler Ligi

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ABD etabındaki üçüncü maçında Güney Kore ile karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız rakibine set vermedi ve 3-0 kazandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 22:28
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Türkiye 3-0 Güney Kore (MAÇ SONUCU - ÖZET) FIVB Milletler Ligi

Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nin ABD etabındaki üçüncü maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

Millilerimiz, Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada rakibini 25-20, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yendi.

ABD etabında 3'te 3 yapan Filenin Sultanları, VNL'deki 7. müsabakasında 5. galibiyetini elde etmiş oldu.

Türkiye buradaki son maçında yarın ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibimiz ilk iki maçında Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorlarla geçmişti.

Filenin Sultanları, VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı.

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