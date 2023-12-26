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Madalya patlaması
Milli sporcular, 2023'e damga vurdu. Dünya ve Avrupa şampiyonları başta olmak üzere birçok önemli uluslararası organizasyonda İstiklal Marşı'mızı dinleten sporcularımız; 1 Ocak-18 Aralık tarihlerinde 2.453'ü altın, 2.600'ü gümüş ve 2.365'i bronz olmak üzere toplam 7 bin 418 madalya kazanma başarısı gösterdi. En çok madalya kazanan federasyonlar arasında kick boks 1091 madalyayla birinci, tenis 1081 madalyayla ikinci, 567 madalyayla wushu üçüncü sırada yer aldı. Sporcularımız bu 7 bin 418 madalyayı tam 53 branşta kazandı.
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