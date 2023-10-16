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Galler sürprizi

Türkiye, D Grubu'nda 7. maçında 5. galibiyetini aldı ve 16 puana yükselerek bir maç kala gruptan çıkmayı başardı. Grubun diğer maçında ise Galler, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Finallere gitme şansını sürdürdü. Türkiye, grubun son maçında Galler ile liderlik mücadelesi verecek.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Galler sürprizi
Türkiye, D Grubu'nda 7. maçında 5. galibiyetini aldı ve 16 puana yükselerek bir maç kala gruptan çıkmayı başardı. Grubun diğer maçında ise Galler, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Finallere gitme şansını sürdürdü. Türkiye, grubun son maçında Galler ile liderlik mücadelesi verecek.
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