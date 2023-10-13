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Türkiye U21 5-0 San Marino U21 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ümit Milli Takımımız, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaştığı San Marino'yu 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 21:38 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 21:49
Türkiye U21 5-0 San Marino U21 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 3. maçında Ümit Milli Futbol Takımı, Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda San Marino ile karşı karşıya geldi. Milliler karşılaşmaya hızlı başladı ve 5. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Enis Destan'ın vuruşunda kaleci Pietro Amici meşin yuvarlağı çıkarsa da Enis daha sonra dönen topu tamamladı ve millileri 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 37. dakikasında Bartuğ'un sağ kanattan ortasında Enis Desten ceza sahası içinde iyi yükseldi ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk yarı ay-yıldızlıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 80. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Erencan Yardımcı rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a getirdi. Erencan 82. dakikada da ceza sahası içinde kaleci Amici'den dönen topu tamamladı ve skoru 4-0 yaptı. 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Erencan, Metehan Baltacı'nın indirdiği topu kale önünde aldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca Ümit Milli Futbol Takımı sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

Milliler, San Marino karşısına; Emre Bilgin, Ayberk Karapo, Serdar Saatçı, Ravil Tagir, Kazımcan Karataş, Ege Tıknaz, Bartuğ Elmaz, Ömer Faruk Beyaz, Cihan Çanak, Emircan Gürlük ve Enis Destan ile başladı.

İkinci yarı oyuna Cem Türkmen, Erencan Yardımcı, Metehan Baltacı, Yunus Emre Konak ve Aksel Baran Potur dahil oldu.

Ümit Milli Futbol Takımı, A Grubu'nun 5. maçında salı günü TSİ 15.00'te deplasmanda Letonya ile mücadele edecek.

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