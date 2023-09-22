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Gürcistan 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Türkiye, ilk maçında Gürcistan'ı 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 20:31
Gürcistan 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Türkiye, ilk maçında Gürcistan'ı 3-0 mağlup etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Mikheil Meskhi 2 Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Miray Cin, 41. dakikada Birgül Sadıkoğlu ve 71. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

Çift maçlı lig usulüne göre yapılacak karşılaşmalar sonucunda liderliği elde edecek takım UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'ne yükselecek. Ayrıca C Ligi'nde en iyi grup ikincileri klasmanında ilk 3 sırayı alacak takımlar, B Ligi'nin en iyi üç grup üçüncüsü ile play-off oynayacak.

Türkiye'nin grubundaki diğer maçta ise Lüksemburg, deplasmanda Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

Milliler gruptaki ikinci maçında Litvanya'yı 26 Eylül Salı günü Elazığ Atatürk Stadı'nda konuk edecek.

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