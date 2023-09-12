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Türkiye - İtalya maçı CANLI İZLE | U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Ümit Milli Takım, Avrupa U21 Şampiyonası Elemeri'nin ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Grupta henüz puanı bulunmayan milliler galibiyet için sahaya çıkıyor. Türkiye - İtalya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 19:30 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 19:32
Türkiye - İtalya maçı CANLI İZLE | U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Avrupa U21 Şampiyonası Elemeri'nde heyecan devam ediyor.

Grubun ikinci karşılaşmasında Ümit Milli Takım ile İtalya, karşı karşıya geliyor.

Genç milliler gruptaki ilk maçında İrlanda'ya 3-2 mağlup olmuştu.

Türkiye - İtalya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE U21 - İTALYA U21 11'LERİ

Türkiye U21: Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Yasin Özcan, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Aksel Potur, Kenan Yıldız, Erencan Yardımcı, Enis Destan.

İtalya: U21: Desplanches, Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri, N'Dour, Prati, Casadei, Miretti, Baldanzi, Esposito.

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