Türkiye - İtalya maçı CANLI İZLE | U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Avrupa U21 Şampiyonası Elemeri'nde heyecan devam ediyor.
Grubun ikinci karşılaşmasında Ümit Milli Takım ile İtalya, karşı karşıya geliyor.
Genç milliler gruptaki ilk maçında İrlanda'ya 3-2 mağlup olmuştu.
Türkiye - İtalya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TÜRKİYE U21 - İTALYA U21 11'LERİ
Türkiye U21: Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Yasin Özcan, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Aksel Potur, Kenan Yıldız, Erencan Yardımcı, Enis Destan.
İtalya: U21: Desplanches, Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri, N'Dour, Prati, Casadei, Miretti, Baldanzi, Esposito.
ASpor CANLI YAYIN