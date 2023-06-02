Tekvandoda iki altın birden geldi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Crystall Holl'de düzenlenen 26. Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda büyük bir başarının altına daha imza attık. 73 kilo finalinde milli tekvandocumuz Nafia Kuş ve 63 kiloda Hakan Reçber, rakiplerini yenerek altın kazandı. Kuş, Özbekistan'dan son dünya şampiyonu Svetlana Osopova'yı, Reçber de Tayland'dan Banlung Tumtimdang'ı mağlup etti.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Crystall Holl'de düzenlenen 26. Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda büyük bir başarının altına daha imza attık. 73 kilo finalinde milli tekvandocumuz Nafia Kuş ve 63 kiloda Hakan Reçber, rakiplerini yenerek altın kazandı. Kuş, Özbekistan'dan son dünya şampiyonu Svetlana Osopova'yı, Reçber de Tayland'dan Banlung Tumtimdang'ı mağlup etti.