Taha Akgül 10. kez Avrupa Şampiyonu oldu!

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, son Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı ve 5-2 mağlup ettiği rakibi Gürcistanlı Geno Petriashvili ile bir kez daha karşı karşıya geldi.

Maça kontrollü başlayan Taha, rakibini yerde yakaladı. İhtar ve çırpma puanlarıyla 5-0 öne geçerek devreyi 5-0 önde kapatan milli güreşçi, ikinci yarıya da hızlı başladı ve aldığı 4 puanla skoru 9-0 yaptı. Son bir dakikada rakibine 4 puan vermesine rağmen maçı 9-4 kazanan Akgül, 10'uncu kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

KIRILMASI ZOR BİR REKORA İMZA ATTI

Serbest stilde 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 ve 2022'de Avrupa'da altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, bu yıl da şampiyon olarak altın madalya sayısını 10'a yükselti ve kırılması zor bir rekora imza attı.